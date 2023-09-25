Türkiye'de Gaz Tüpü Fiyatları: Güncel Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Fiyatları 2023

Gaz tüpü kullanıcıları son dönemde karşılaştıkları büyük fiyat artışları nedeniyle ekonomik alternatifler arayışına girdiler. Özellikle Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önemli gaz tüpü tedarikçileri, yeni fiyatlarını açıkladı. Bu makalede, güncel gaz tüpü fiyatlarına ve detaylarına yakından bakacağız.

Aygaz Fiyatları

Aygaz, Türkiye'de en popüler gaz tüpü markalarından biridir. İşte Aygaz'ın güncel fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 132,00 TL

132,00 TL Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 550,00 TL

550,00 TL Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 TL

561,00 TL Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 561,00 TL

Ayga'zın çeşitli tüp boyutlarına sahip olması, tüketicilere ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunma konusunda avantaj sağlar.

İpragaz Fiyatları

İpragaz da Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir gaz tüpü markasıdır. İşte İpragaz'ın güncel fiyatları:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 TL

104,00 TL İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 TL

530,00 TL İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 TL

1.067,00 TL İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 TL

1.989,00 TL İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2.142,00 TL

İpragaz, farklı kullanım alanlarına uygun çeşitli tüp seçenekleri sunar, böylece hem ev kullanıcıları hem de ticari işletmeler için ideal bir çözüm sunar.

Bizimgaz Fiyatları

Bizimgaz da gaz tüpü pazarında yer alan önemli bir oyuncudur. İşte Bizimgaz'ın güncel fiyatları:

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 TL

104,00 TL Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 TL

530,00 TL Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 TL

1.067,00 TL Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 TL

1.989,00 TL Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 2.142,00 TL

Bizimgaz, uygun fiyatlı tüp seçenekleri sunarak ekonomik olarak tercih edilen bir marka olma yolunda ilerler.

Gaz Tüpü Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Gaz tüpü fiyatlarını etkileyen birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında döviz kurları, enerji piyasası dalgalanmaları ve enerji kaynaklarının arz ve talep durumu yer almaktadır. Bu faktörler, tüketicilere fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olma ihtiyacını hatırlatmaktadır.