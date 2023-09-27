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Türkiye'de 2023 PTT Personel Alımı: KPSS ile Yeni Fırsatlar

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Türkiye'de 2023 PTT Personel Alımı: KPSS ile Yeni Fırsatlar
Türkiye'de 2023 PTT personel alımıyla yeni kariyer fırsatları yakalayın. KPSS puanınıza göre başvurabilirsiniz. Güvenlik görevlisi, posta dağıtıcısı ve daha fazla pozisyon için başvuru yapın. Detaylar PTT'nin resmi sitesinde!

PTT, uzun bir bekleyişin ardından 2023 PTT personel alımı ilanını sonunda yayınladı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek olan bu alımlar KPSS puanına dayanacak. KPSS sınavında 65, 70 ve 75 puan alanlar, 2023 PTT personel alımı için başvuruda bulunma şansına sahip olacaklar. Bu alımın detaylarına gelin birlikte göz atalım ve kimlerin başvurabileceğini öğrenelim.

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2023 PTT Personel Alımı Pozisyonları

PTT, işleyişi bir banka şubesi gibi sürdürürken aynı zamanda bir kargo şirketi olarak da görev yapıyor. 2023 PTT personel alımı kapsamında, güvenlik görevlileri, posta dağıtıcıları, kargo dağıtıcıları ve temizlik görevlileri gibi çeşitli pozisyonlarda personel alınacaktır. PTT'de görev almayı düşünen adaylar, başvuru şartlarını karşıladıkları takdirde 81 ilde başvurularını yapabilecekler.

PTT Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

PTT'ye personel alımı başvurusu yapmayı düşünen adaylar, öncelikle çevrimiçi olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. PTT personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, PTT'nin resmi internet sitesine girerek başvuru bölümünü bulabilir ve şartları karşıladıklarında başvuru formunu doldurabilirler. Ayrıca, başvuru tarihleri ve şartlarını takip etmek için PTT'nin resmi internet sitesinde ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Başvurunuzu resmi olarak tamamladıktan sonra, PTT tarafından yapılacak olan değerlendirmeleri izleyebilirsiniz.

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PTT Personel Alımı Ne Zaman Gerçekleşecek?

2023 PTT personel alımı adaylar tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Bu alımlar için belirlenen tarihler nihayet açıklandı. PTT, en geç Ekim ayında bu alımları gerçekleştirecek. PTT personel alımı yapılacak iller hakkında ayrıntılı bilgilere yine PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

PTT tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarında KPSS şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra, alınacak pozisyonlara özel bazı şartlar da bulunmaktadır. Ancak genel PTT personel alımı başvuru şartlarına baktığımızda, adayların 18 yaşından büyük olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, arşiv ya da sicil kayıtlarında sorun bulunmamaları ve KPSS sınavında istenen puan şartını karşılamaları gerekmektedir. PTT personel alımları için detaylı şartları öğrenmek için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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