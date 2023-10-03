Türkiye Genelinde PTT, 2023 İçin 60 Bin Kişilik Personel Alımına Hazırlanıyor!

Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan PTT, 2023 yılında farklı pozisyonlarda toplamda 60 bin kişiye istihdam olanağı sunmak için büyük bir personel alımı başlatıyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını ve detaylarını yakından inceleyelim.

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

PTT'nin gerçekleştireceği bu personel alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki temel şartları karşılamaları gerekmektedir:

Türk Vatandaşı Olma: Başvuruda bulunacak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Yaş Şartı: Başvuruda bulunacak adaylar, en az 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Adli Sicil Kaydı: Adayların adli sicil kaydı bulunmamalıdır. KPSS Puanı: Adayların başvuru yapabilmek için 65-75 arası KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Her pozisyon için ayrıca ilave şartlar da bulunabilir. Bu nedenle başvurmadan önce ilan metinlerini dikkatlice incelemek önemlidir.

PTT Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Başvurular, resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru süreci Ekim ayında tamamlanacak, bu nedenle başvurmak isteyen adayların belirtilen tarihleri kaçırmamaları önemlidir.

PTT Personel Alımı Pozisyonları

PTT, büyük çapta gerçekleştireceği personel alımı kapsamında farklı birimlerde görevlendirmek üzere personel arayışında bulunmaktadır. Bu birimler arasında güvenlik, posta dağıtımı, kargo dağıtımı ve temizlik gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Başvuru yapmadan önce hangi pozisyonlara başvurabileceğinizi belirlemek için ilanları incelemekte fayda var.

PTT'nin 60 bin kişilik personel alımı fırsatı Türkiye genelinde büyük ilgi çekmektedir. Başvurularınızı eksiksiz ve belirtilen tarihler içinde yaparak bu önemli istihdam fırsatını değerlendirebilirsiniz. Başarılar dileriz!