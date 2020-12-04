Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonunda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Karaismailoğlu, 18 yıldır ilmek ilmek işledikleri ulaştırma altyapısıyla, reformlarla, dev projelerle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine bugün biraz daha yaklaştığını dile getiren Karaismailoğlu, hem çağdaş ulaştırma sistemiyle hem ekonomisiyle hem de kültürel sürekliliğiyle Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yatırımları "güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi" hedefiyle hayata geçirdiklerini bildirdi.

Çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, ticari koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, öncelikleri arasında; ulaştırma altyapılarını iyileştirmenin, erişim ağlarını genişletmenin ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamanın bulunduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bu kapsamda Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ni de çok önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu proje üzerinde yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının öneminden bahsetti.

Faaliyetlerine 30 Ekim 2017'de başlayan bu hattın Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, bu hattın, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye ulaşan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne indiğini, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne düştüğünü söyledi.