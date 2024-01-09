Türkiye Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam Kapıda! 9 Ocak 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 36,74 TL

Motorin Fiyatı: 38,94 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 36,81 TL

Motorin Fiyatı: 38,99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 37,47 TL

Motorin Fiyatı: 39,69 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 37,61 TL

Motorin Fiyatı: 39,90 TL





AKARYAKIT FİYATLARI HAKKINDA BİLGİLER

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, 9 Ocak 2024 tarihinde güncellendi ve kamuoyunda büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarının nasıl belirlendiğini merak ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarının hesaplanma yöntemleri:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ve Ek Maliyetler

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle belirlenir. KDV hariç rafineri satış fiyatı, bu ek maliyetlerin eklenmesiyle elde edilir.

Gümrüksüz Fiyat Hesaplanırken Takip Edilen Faktörler

Gümrüksüz olarak fiyat hesaplanırken, Akdeniz - İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkatle takip edilir. Bu faktörler, akaryakıt fiyatlarında belirli bir değişim farkı ile gümrüksüz rafineri satış tavanını belirler.

Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarındaki ani değişimleri anlamamıza yardımcı olur. Kamuoyu, bu süreçleri ve faktörleri daha iyi anladıkça, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlere karşı daha bilinçli hale gelir. Güncel fiyatlar ve piyasa analizleri, sürücülerin ve tüketicilerin bütçelerini etkileyen önemli unsurlardır.