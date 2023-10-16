Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi 8 Kasım’da Antalya’da başlıyor

Türk – Japon Oturumu’nda deprem ve tsunami gibi doğal afetler sırasında göz hekimlerinin alması gereken halk sağlığı önlemleri konulu panel ise kongrenin en önemli oturumu olarak öne çıkıyor. TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran oturumda yapacağı sunumda Türkiye depremi sonrasında TOD olarak deprem bölgesinde gerçekleştirilen yardım faaliyetleri hakkında bilgi verecek.

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), kuruluşunun 95. yılında Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Dernek, tüm yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak yer alıyor. Bu yıl da pandeminin etkileri azalarak devam etse de pandemi önlemleri kapsamında her türlü tedbirlerin alındığı Susesi Otel ve Hotel Kongre Merkezi 5 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın en önemli göz hekimlerini ağırlayacak.

Antalya Belek’teki Susesi Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenecek TOD 57’nci Ulusal Kongresi kapsamında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek. TOD, göz sağlığı ile ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmeleri, yenilikleri, son geliştirilen tedavi yöntemlerini kapsamlı bir şekilde göz hekimleriyle paylaşacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, 2019 yılının ardından dünyada ve bölgede salgın hastalıkların, savaşların, doğal afetlerin yaşandığını, bu son dört yılda yaşanan ve tüm insanlığın olumsuz yönde etkilenmiş olduğu kaygılarından arınmak için dayanışmaya ve acıları paylaşmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kapran “Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde bize güç veren bireysel ve toplumsal dayanışmamız oldu. Ayrıca dostlarımızı ve meslektaşlarımızı özledik. Fiziksel toplantılar, özlemlerin giderildiği, dostlukların pekiştirildiği, tecrübelerin paylaşıldığı kısaca aile olduğumuzu bize hatırlatan, iyi hissettiren ortamlardır.” diyerek kongre kapsamı hakkında şöyle bilgi verdi:

“57. Ulusal Kongrenin bilimsel programında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözel sunumlar ile poster etkinlikleri, uluslararası genç oftalmologlar oturumları, UKOK panelleri ve endüstri uydu toplantıları yer alacak. Ulusal Kongrenin sürecinde yurtdışından bazı önemli bilim insanları ve Oftalmoloji Dernek liderleri davet edilerek kongrenin bilimsel programı daha zenginleştirilecektir. Ayrıca TOD Cerrahi Eğitim Komisyonu tarafında Eye-si Katarakt ile Vitreoretinal eğitim simülatörleri ve Binoküler İndirekt Oftalmoskopi simülatörleri ile eğitim programları yapılacak.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeni ile bu yıl 57. Ulusal Kongrede Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır özel bir sosyal program düzenleyeceğiz. Amacımız Cumhuriyetimizin 100. Yılını hep beraber büyük bir coşku ile kutlamak. Ayrıca 10 Kasım 2023 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 85. Yılında özel bir törenle anacağız.”