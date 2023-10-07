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Türk Hava Yolları'ndan Tel Aviv yolcuları için flaş karar!

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Türk Hava Yolları'ndan Tel Aviv yolcuları için flaş karar!
Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu nedeniyle Tel Aviv uçuşlarıyla ilgili yolculara ilave haklar tanındığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu nedeniyle Tel Aviv uçuşlarıyla ilgili yolculara ilave haklar tanıdı.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Tel Aviv seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, bugün dahil olmak üzere ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7-9 Ekim (dahil) tarihleri arasındaki tüm THY ve AnadoluJet Tel Aviv seferlerine kayıtlı yolculara ilave haklar tanındığı belirtildi.

Ücret kurallarına bakılmaksızın 9 Ekim tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla tanınan ilave haklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı bölgede olması ve talep edilen değişikliğin aynı kabin sınıfında olması kaydıyla, yeni rezervasyonun 30 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar olan THY uçuşlarına yapılması durumunda: aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Yapılan değişiklikler, yolcumuzun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabin sınıfında olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır."

"ÜCRET KURALLARINA BAKILMAKSIZIN CEZASIZ İADE"
Duyuruda, tüm THY veya AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların iade işlemlerinin 9 Ekim (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla, hiç uçulmamış biletlerin, ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade edileceği ve kısmen uçulmuş biletlerin ise involuntary (istek dışı iade) kapsamında uçulmamış kısımları için iade yapılacağı ifade edildi.

BİLET SÜRESİ ÜCRETSİZ UZATILABİLECEK
Ayrıca herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletlerin geçerliliği 30 Kasım'a kadar da uzatılabileceği kaydedildi. Duyuruya ilişkin detaylı bilgiler THY'nin internet adresinde yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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