Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen faaliyet kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 gemi adalar bölgesinde toplandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun TCG Anadolu’dan sevk ve komuta ettiği boğaz geçişi öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri yaptı.

TCG Anadolu rehberliğindeki gemiler Vahdettin Köşkü’nün karşısına geldiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları "çimariva" adı verilen denizcilere ait selamlama yöntemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de töreni takip etti.

İstanbul Boğazı’nda güneyden kuzeye doğru yapılan resmigeçitte Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ile Pirireis denizaltısı, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya da yer aldı.