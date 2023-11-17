  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Yayınlanma:
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon
MİT'ten Suriye'de operasyon
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
İsveç'in NATO'ya katılım görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım görüşmeleri ertelendi
Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz
Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz