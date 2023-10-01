Tüm Dünyadan Türkiye'ye Dayanışma Mesajları Geliyor

Türkiye'deki yabancı temsilcilikler, Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı. Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, saldırı haberini yüreklerinde dehşetle izlediklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında, Ankara'da saat 09.30'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldiğini ve Türk makamlarından alınan bilgiye göre bunun bir intihar saldırısı olduğunu kaydederek "Yetkililere göre saldırının faillerinden ikisi öldü, iki polis memuru da yaralandı. Temsilcilik durumu izliyor." ifadelerine yer verdi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği de bölgedeki vatandaşlarına bu olayların ardından yetkililerin güvenlik talimatlarına dikkat etmelerini tavsiye ederek acil durum irtibat numaralarını paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu sabah gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız." paylaşımında bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında Ankara'daki terör saldırısında yaralananlara şifa diledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı paylaşımda, patlamadan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek "Yaralanan polislere geçmiş olsun dilerim. Polis teşkilatına güvenliğimizi sağladıkları için de teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliği de Türk yetkililerin Ankara'daki patlamaya intihar bombacısının neden olduğunu açıkladığını kaydederek yaralılara acil şifa diledi ve terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da "Bugün Ankara'da yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terör tehdidine karşı mücadelelerinde Türk kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez." ifadelerini kullandı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de Başbakan Ulf Kristersson'un ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye ile dayanışma mesajlarını paylaşarak desteğini gösterdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da paylaşımında, "Bugün Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınıyor ve lanetliyorum. Dünyamızda şiddet ve teröre yer yoktur. Vatandaşların güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan kahraman polis memurlarına acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığının mesajını paylaşarak terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun "Bugün Ankara’da gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Japonya, Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği de terör saldırısını şiddetle kınayarak "Tüm dayanışmamız Türk halkıyladır. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." şeklinde paylaşım yaptı.