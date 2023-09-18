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Toplu Taşımaya Akaryakıt Fiyatlarından Dolayı Bir Zam Daha Geldi! Zam Yarın İtibariyle Geçerli Olacak

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Toplu Taşımaya Akaryakıt Fiyatlarından Dolayı Bir Zam Daha Geldi! Zam Yarın İtibariyle Geçerli Olacak
Gaziantep'te toplu taşıma araçlarına ve taksilere yeni zam haberi, akaryakıt fiyatlarının artışıyla ekonomik baskıyı artırıyor. Esnaf, akaryakıt maliyetlerinin artışına dikkat çekerek, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Gaziantep halkı, toplu taşıma ücretlerindeki bu sürekli artışlarla mücadele ediyor.

Gaziantep'te, halk otobüsleri, öğrenci servisleri ve taksiler için yaklaşan yeni bir zam haberi, akaryakıt fiyatlarının artışıyla gelen ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan taşıma sektörünü daha da kötüleştirecek gibi görünüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışlar ve litre fiyatının 50 lirayı geçmesi, toplu taşıma hizmeti sunan esnafın yeni bir zam talebiyle harekete geçmesine neden oldu. Geçtiğimiz ay yapılan zam oranlarının, akaryakıt zamları nedeniyle hızla eridiğine dikkat çeken esnaf, hızla yeni bir zam yapılması için yetkililere baskı yapmaya başladı.

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Eylül ayı itibariyle Gaziantep’te halk otobüsü, servis ve taksiler için büyük bir zam beklendiği haberleri kamuoyuna yansıdı. Taşıma sektöründeki esnaf, eğer bu zam gerçekleşmezse araçlarını satılığa çıkaracaklarını dile getirdi. Esnaf, artan akaryakıt fiyatlarının sürmesi halinde yeni zamların kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Geçtiğimiz ay, halk otobüsü bileti 14.50 TL'ye, öğrenci halk otobüsü bileti ise 7.50 TL'ye yükselmişti. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artış, bir ay içinde verilen bu zamın geride kaldığını gösteriyor. Taksiler için ise taksimetre açılış ücreti 15 liradan 30 liraya çıkarılmıştı. Öğrenci servislerinde kilometre başına belirlenen fiyatlar da artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle yetersiz hale geldi. Özellikle 0 - 5 km aralığındaki servis ücreti bin TL, 5 - 15 km aralığındaki servis ücreti bin 150 TL, 15 - 20 km aralığındaki servis ücreti ise bin 300 TL olarak belirlenmişti. Ancak akaryakıt zamları sonrasında her üç hizmet türüne de yeni ve büyük bir zam gelmesi bekleniyor.

Gaziantep'te toplu taşıma ücretlerine yeni zamlar gelmesi, geçtiğimiz yıllara kıyasla daha sık yaşanan bir durum haline geldi. 2022 yılında 2023 için zam yapılmayacağı açıklanmış olsa da, 2023 itibariyle neredeyse her ay Gaziantep'te toplu taşıma ücretlerine zam geldiği görülüyor. 2022 yılında Gaziantep'te halk otobüsü bileti 5.50 TL iken, 2023 yılında 14.50 TL'ye yükselmiş durumda. Öğrenci biletleri 2022 yılında 2.70 TL iken, 2023 yılında 7.50 TL'ye çıktı. Belediye otobüsleri içinse tam bilet fiyatı 2022 yılında 6.60 TL iken, 2023 yılında 6.80 TL oldu.

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Artan akaryakıt fiyatları, toplu taşıma sektöründeki esnafın kar marjlarını ciddi şekilde daraltıyor ve bu da hizmet maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Gaziantep halkının da bu zamlardan olumsuz etkilendiği ve toplu taşıma hizmetlerine daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı açıkça görülüyor. Bu nedenle, Gaziantep toplu taşıma sektöründe yaşanan bu zamların durdurulması veya makul seviyelere çekilmesi için hükümet ve yerel yönetimlerden çözüm bekleniyor. Aksi takdirde, hem esnafın hem de vatandaşın ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçmeye devam edeceği aşikar. Gaziantep halkının gelecekteki toplu taşıma ücretlerine yönelik beklentileri ise belirsizliğini koruyor.

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