Toplu Taşıma Ücretlerinde Şok Artış! İşte Yeni Tarifeler

Toplu taşıma ücretlerindeki artışlar, öğrenciler başta olmak üzere birçok kişiyi ekonomik olarak zorlamaya devam ediyor. Bu zamlar, gençlerin ve çalışanların bütçelerini olumsuz etkiliyor. Ancak bu zamlar ne kadar? İşte detaylar...

Genel Bakış: Toplu Taşıma Ücretlerinde Son Durum

Son zamanlarda, toplu taşıma ücretlerindeki zamlar, birçok ilde gündemi meşgul etti. Özellikle işe ya da okula gidip gelenler için bu durum, ekstra bir mali yük anlamına geliyor. Öğrenci ücretleri dahi ciddi bir artış gösterdi ve bu durum gençler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Toplu Taşıma Ücretlerindeki Artış Trendi

Türkiye genelinde toplu taşıma ücretlerinde sürekli olarak bir artış söz konusu. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bu zamlar daha da belirginleşiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte toplu taşıma fiyatları da etkileniyor. Diyarbakır da zam yapan iller arasında yerini aldı.

Bu zamların ardından birçok şehirde öğrenciler tepki göstermeye başladı. Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Ve Eylül ayı itibariyle bu zamların duyuruları yapılmaya devam ediyor.

Ekim Öncesi Son Toplu Taşıma Zamları

Ekim ayına girmeden, Diyarbakır'da toplu taşıma ücretlerine dikkat çeken bir zam daha geldi. 29 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan bu zamlar, fiyat tarifelerinde %33'lük bir artışa sebep oldu.

Zamdan önce öğrencilere uygulanan 6 TL'lik minibüs ücreti, 8 TL'ye çıktı. Tam ücret olarak belirlenen 10 TL ise 14 TL'ye yükseltildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında, öğrenci bilet fiyatları 6 TL'den, tam ücret ise 10 TL'ye çıkarıldı.