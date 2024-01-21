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TOKİ'den Yılın Kampanyası: Aylık 3550 TL ile 12 Ayda 3+1 Ev Sahibi Olma Fırsatı!

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TOKİ'den Yılın Kampanyası: Aylık 3550 TL ile 12 Ayda 3+1 Ev Sahibi Olma Fırsatı!
TOKİ'nin avantajlı konut kampanyasıyla hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşın! Düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. 2024 projelerimizle Türkiye genelinde sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için TOKI GOV TR adresimizi ziyaret edin.

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yükseliş, birçok kişinin ev sahibi olma hayallerini ertelemesine neden olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), özel bir kampanya ile çıkarak çözüm sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, düşük ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut projeleri oluşturulmasına karar verildi. İşte TOKİ'nin ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu 6389 TL taksitle ödeme fırsatının detayları.

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TOKİ'den 2024 Yılında Yepyeni Konut Projeleri

TOKİ, 2024 yılında birçok ilde hayata geçireceği yeni konut projeleri ile dikkat çekiyor. Aydın Buharkent, Van Gürpınar, İstanbul Tuzla ve Zeytinburnu, Tunceli Hozat ve Denizli Pamukkale gibi önemli bölgelerde gerçekleştirilecek olan bu projeler, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı.

Konut Fiyatları ve Ödeme Seçenekleri

TOKİ'nin konut fiyatları, proje ve il bazında değişiklik göstermektedir. Örneğin, Balıkesir Manyas'taki projede en düşük konut fiyatı 1 milyon 135 bin TL olarak belirlendi. Aylık taksitler 4 bin 732,50 TL iken, peşinat tutarı 283 bin 944 TL olarak açıklandı.

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Başvuru ve İletişim Detayları

TOKİ'nin projeleri resmi internet sitesi TOKI GOV TR üzerinden yayınlanmakta ve başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu projeler, özellikle konut fiyatlarındaki artışla mücadele eden vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ev sahibi olma hayaliniz TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlarıyla gerçeğe dönüşüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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