TOKİ'den Yeni Yıl'da Yeni Kampanya! Ocak 2024'de 2250 TL ile 12 Ayda Ev Sahibi Olma Fırsatı

Türkiye genelinde düzenlenecek olan açık artırmada, 32 ilde toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerinin satışı planlanıyor. Bu özel etkinlik, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Satışlar, çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere hitap etmek üzere özenle planlanmış durumda. TOKİ konut satışları için belirlenen şartlar neler? Gerekli olan kriterler nelerdir? Satışlar ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Satış Tarihleri ve Ödeme Koşulları

Konut satışları için belirlenen tarih 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için ise 14 Aralık 2023 Perşembe günüdür. Ödeme koşulları, konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %25 peşinat ve 48 ay vade olarak belirlenmiştir.

Açık Artırmaların Gerçekleşeceği Mekanlar

Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Bu prestijli mekanlarda gerçekleşecek olan satışlara katılmak isteyenler için önemli tarihler unutulmamalıdır.

İnternet Üzerinden Teklif Verme İmkanı

Açık artırmaya katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden internet üzerinden teklif verebilecekler. İnternet katılımı için son kayıt tarihi 12 Aralık 2023 Salı günü saat 10.30 olarak belirlenmiştir.

Satışa Sunulan Konutlar ve Geniş Kapsam

Satışa sunulan konutlar, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bir yelpazede yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra birçok şehirdeki projeler, TOKİ'nin geniş kapsamlı konut satışlarına dahil edilmiştir.

BEYPAZARI İLÇESİ, 2. ETAP 428 ADET KONUT PROJESİ

TOKİ, Ankara'daki BEYPAZARI İLÇESİ'nde, 2. ETAP 428 ADET KONUT PROJESİ kapsamında 197 konut için özel bir satış planı duyurdu. Projedeki konut fiyatları, konumları ve özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu konutlar için gerçekleştirilecek kura çekilişi ise 6 Aralık tarihinde planlanmıştır. Projeye başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilmiştir.