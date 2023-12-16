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TOKİ'den Yeni Yıla Özel Konut Kampanyası! Bunları Yapan Yarın Ev Sahibi Olacak

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TOKİ'den Yeni Yıla Özel Konut Kampanyası! Bunları Yapan Yarın Ev Sahibi Olacak
TOKİ'nin avantajlı konut kampanyalarıyla hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşın! Uygun fiyatlar, yüzde 25 indirim fırsatları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak artık çok kolay. Hemen keşfedin ve kaliteli yaşamın kapılarını aralayın!

Türkiye'de uygun fiyatlı konut arayışında olanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bir kez daha kapılarını açtı. TOKİ, zaman zaman vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunuyor. En son duyurulan kampanya kapsamında, kiradan daha düşük taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.

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TOKİ'nin Konut Satışları: Zarar mı, Avantaj mı?

TOKİ'nin düşük fiyatlarla konut satması, kurumun zarar ettiği düşüncesini akıllara getiriyor. Konut piyasasındaki aşırı fiyat artışları, bu konuda sorular doğuruyor. Ancak, TOKİ'nin projelerinde arsa maliyeti sıfıra yakın veya çok düşük olabiliyor. İhale sistemiyle gerçekleşen inşaatlar, en düşük maliyetle tamamlanıyor. Böylece, uygun fiyatlarla mal edilen konutlar, vatandaşlara ekonomik koşullarla sunulabiliyor.

Yüzde 25 İndirim Fırsatı

TOKİ'nin konutları sadece uygun fiyatlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yılda bir veya iki kez düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyası da dikkat çekiyor. TOKİ'den ev alan ve borçlanan vatandaşlar, bu kampanyadan faydalanabiliyor. Bu durumda, evin kalan borcunun dörtte biri siliniyor. Tek yapılması gereken, peşin ödeme yapmak. Bu sayede uygun fiyatlı konutlar daha da cazip hale geliyor.

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Uzun Vadeli Düşük Peşinat İmkanı

TOKİ'nin konut satış sistemi, uzun vadeli ödeme imkanıyla öne çıkıyor. Projeden projeye değişen ancak genellikle yüzde 25 peşinat talep edilen sistemde, müşterilere 120 ay vade seçeneği sunuluyor. Bu vade süresince herhangi bir faiz maliyeti olmamakla birlikte, taksitler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılıyor. Bu artışlar genellikle ek bir indirimle birlikte gerçekleşiyor.

Kelepir Taksitle Konut Satışı

TOKİ, Kırıkkale'de 86 adet 2+1 konutunu satışa çıkardı. Bu konutların fiyatları 928 Bin TL ile 1,2 Milyon TL arasında değişiyor. İlgilenen vatandaşlar yüzde 25 peşinat ödemesi yaparak bu konutlara sahip olabilirler. Kalan tutar için ise vatandaşlara 120 ay taksit imkanı sunuluyor. Bu taksitler, 3.868 TL'den başlıyor.

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