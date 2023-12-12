TOKİ'den Türkiye'nin Dört Bir Yanında Konut ve İş Yerleri Satışı! Açık Arttırmalar Başladı

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuranlar için müjde! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkaracak.

Konut ve İş Yerleri İçin Fırsatlar

TOKİ'nin sağladığı bu fırsatlar kapsamında, Adana'dan Van'a kadar pek çok ildeki konutlara ve iş yerlerine kolayca sahip olabilirsiniz. İşte bazı detaylar:

Konut Satışları:

Konutların satışı için 13 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek açık artırmalarda, başta Adana olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok ildeki konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçenekleriyle alıcıları bekliyor.

Ayrıca Afyonkarahisar'dan Zonguldak'a kadar birçok ildeki konutlar için de yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunulacak.

İş Yeri Satışları:

İş yerleri için düzenlenecek açık artırmalar 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bartın'dan Trabzon'a kadar uzanan şehirlerdeki iş yerleri, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçenekleriyle alıcılara sunulacak.

İş yerleri için de peşinat ve vade avantajlarını değerlendirmek isteyenler, 14 Aralık'taki açık artırmalara katılabilirler.

Satın Alma İşlemleri ve Detaylar





Açık artırmalara katılmak isteyenler, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek olan etkinliklere fiziksel olarak katılabilecekleri gibi, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de tekliflerini iletebilecekler.

Ayrıca, internet üzerinden katılım için kayıtlar 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak. Bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

2024 TOKİ Başvurusu

TOKİ'nin 2024 kampanya ve konut üretimine dair detaylı bilgiler için, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerini ve "444 86 54" numaralı telefonu ziyaret edebilirsiniz.

Hayalinizdeki konut veya iş yerine sahip olmak için bu fırsatları kaçırmayın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sağladığı bu benzersiz fırsatlarla ev veya iş yerinize kavuşmak çok daha kolay!