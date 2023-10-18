TOKİ'den geliri düşük vatandaşa konut müjdesi! Kira öder gibi ödenecek!

Ev almak isteyen dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından sunulan özel kampanyalar gündeme oturdu. TOKİ, dar gelirli ailelere yönelik kira öder gibi konut sahibi olma fırsatı tanıyor. Bu önemli müjde, ev sahibi olmak isteyen pek çok ailenin yüzünü güldürdü. İşte detaylar ve kaçırılmayacak bu fırsatla ilgili bilgiler...

CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYINDAN SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Planın içinde kentsel dönüşüm, şehirleşme, konut ile çevrenin korunmasıyla alakalı konular da yer aldı.

TBMM’ye sunulan Kalkınma Planı’ndaki temel amaç, "Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" olarak belirlendi.

Plan doğrultusunda, yapılacak olan kentsel dönüşüm, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun olacak. Bu kapsamda daha çok yeniden dönüşüm anlayışıyla planlama yapılacak. Farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecekken yeni ve daha farklı müdahaleler uygulanacak. Genel anlamda ise bütüncül bir yaklaşım sergilenecek. Öte yandan kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlaması zorunlu olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNCELİKLİ YERLER BELİRLENECEK

Öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek ve bu belirlemede yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenecek olan nüfusun fazlalığı, bölgedeki toplumsal güçlükler, finansman ihtiyacı gibi faktörler baz alınacak.

TOPLU KONUT UYGULAMALARI ÇEŞİTLİ GRUPLARA GÖRE YAPILACAK

Barınma sorununun ortadan kalkması adına dar gelirli vatandaşlara, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik farklı uygulamalar yapılacak.

Bunlar arasında yer alan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda 2024-2028 döneminde dar ve orta gelirli vatandaşlar için TOKİ 500 bin konut yapacak.