TOKİ'DEN büyük kampanya 6 ilde ucuza konut! 619.630 TL'lik 2+1, 3+1 daireler 154.907 TL'ye sizin

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, Ankara, Denizli, Gümüşhane, Kırşehir, Rize ve Siirt illerindeki yeni konut projelerini duyurdu. TOKİ'nin Ekim 2023 itibarıyla açıkladığı projeler arasında 2+1 ve 3+1 daireler bulunuyor ve bu daireler 619.630 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TOKİ ANKARA

Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 Konut AGG Projesi kapsamında 11 konut, kura yöntemiyle satışa sunulmuştur. Başvurular T. Halk Bankası Ankara Şubelerine 10-13 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT

Denizli-Bozkurt, İnceler Mah. (158/100000) 2.Etap Toplu Konut Projesi kapsamında 17 adet konut kuralı satış kapsamında satışa sunulmuştur.

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 3. ETAP 205 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

Kırşehir Çiçekdağı 3. Etap 205 Konut Projesi kapsamında; 2+1 nitelikli 8 adet konut ve 3+1 nitelikli 4 adet konut olmak üzere toplam 12 adet konut, 11 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında Kura Yöntemi ile satışa sunulacaktır.

SİİRT ERUH DİH MAHALLESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, "Siirt İli, Eruh İlçesi, Dih Mahallesi, 94 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi" Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan;