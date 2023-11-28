TOKİ'den Aylık 2350 TL Kira ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye'de konut fiyatlarına dair yaşanan sorunlar devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ucuz konut satışları yeni bir fırsat kapısı aralıyor. TOKİ, son dönemlerin en yoğun konut satışını duyurarak dikkat çekiyor. Önceden 3-5 konut satışı gerçekleştirilen TOKİ, son ilanında 197 konutun satışına karar verdi. Peki, TOKİ'nin yeni konutları hangi koşullarda satılacak?

Ankara Beypazarı İlçesinde Ucuz Konutlar Sizi Bekliyor!

TOKİ'nin konutlarını satışa çıkaracağı yer, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunuyor. Bu ilçede TOKİ'nin 428 konutluk projesinde yer alan konutlardan 130'u 2+1, 67'si ise 3+1 planında tasarlanmıştır. Konut almak isteyenler, başvuru işlemlerini sürdürerek son başvurularını Cuma günü yapabilecekler.

Konut Başvuruları ve Satış Koşulları

TOKİ'nin Ankara Beypazarı ilçesinde satışa çıkardığı 197 konut için başvurular halen devam ediyor. Başvurular tamamlandığında, başvuru sayısına göre bir kura çekimi yapılacak. Eğer konut sayısından fazla başvuru olursa, kura çekimi sonucunda konut sahipleri belirlenecek. Kura çekimi planına göre, 6 Aralık 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacak ve ayrıca TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

TOKİ'den konut satın almak isteyenler, başvuru koşullarını merak ediyorlar. Başvuru işlemleri için Ziraat Bankası'nın Ankara Beypazarı şubesinden veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunacak vatandaşlardan 2+1 konutlar için 1.000 TL, 3+1 konutlar için ise 2.000 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücretleri, konut satın alma hakkı kazanamayanlara iade edilebilecek.

Kimler Başvurabilir?

TOKİ'nin Ankara Beypazarı ilçesinde satışa çıkardığı konutlar için belirli bir gelir şartı aranmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilirler. Bir ailede sadece bir kişi başvuruda bulunabilir; ayrıca birden fazla başvuru yapıldığında başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuracak kişilerin kendileri, eşleri veya velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut sahibi olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, bu kişilerden daha önce TOKİ'den ev almamış olmaları da bir şarttır.

Taksit Seçenekleri ve Maliyet Bilgileri

TOKİ, satışa çıkardığı konutların maliyet bilgilerini de açıkladı. Buna göre, 2+1 konutların fiyatları 1,1 Milyon TL'den, 3+1 konutların fiyatları ise 1,3 Milyon TL'den başlamaktadır. Satın alacak vatandaşlara, bu konutlar için 25% peşinat ödeme şartıyla 120 ay taksit imkanı sunulmaktadır. Maliyet açıklamasına göre, 2+1 evler 6.654 TL, 3+1 evler ise 8.506 TL taksitlerle satın alınabilecektir.