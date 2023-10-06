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TOKİ Yeni Ekim Kampanyasını Duyurdu! Bunu Yapan Yarın TOKİ Sahibi Olacak

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TOKİ Yeni Ekim Kampanyasını Duyurdu! Bunu Yapan Yarın TOKİ Sahibi Olacak
Aydın'ın Karacasu ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 322 modern konut projesi, şehre ekonomik ve konforlu yaşam fırsatı sunuyor. İhale 11 Ekim 2023'te gerçekleşecek ve uygun fiyatlarla Aydın halkına modern konutlar sunacak.

Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde TOKİ, EmeklilikTOKİ projesi kapsamında büyük bir konut projesine imza atmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan projeye göre, Karacasu ilçesinde 322 konut inşa edilecek.

Karacasu'ya Modern Konutlar Geliyor

Karacasu ilçesinde gerçekleşecek olan bu konut projesi, bölgeye modern ve konforlu konutlar kazandırmayı amaçlıyor. İki farklı tipte konut seçeneği sunacak olan proje, 2+1 ve 3+1 konutlarla sakinlere geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. Bu konutlar, modern ve etkili bir tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edilecek, böylece uzun yıllar boyunca güvenli ve dayanıklı bir yaşam alanı sağlanmış olacak.

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İhale Tarihi ve Detayları

Projenin ihale tarihi olarak belirlenen 11 Ekim 2023'te gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanını 20 Eylül 2023 tarihine kadar indirebilecekler. Proje, Büyükdağlı Mahallesi'nde hayata geçirilecek ve aynı zamanda içinde 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi de barındıracak. Bu proje, bölgeye modern konutlar ve ticaret alanları kazandırarak kentsel dönüşüme önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

İhale Şartları

TOKİ'nin dev konut projesi için düzenlenecek ihale, belirli şartları taşıyan firmalar için kapılarını açıyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların öncelikle ihale dokümanında belirtilen kriterlere uygun olmaları gerekiyor. Bu kriterler arasında, son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler bulunuyor.

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Aydın İçin Önemli Bir Adım

İhalede değerlendirme sadece fiyat esasına göre yapılacak, en uygun teklifi sunan firma projeyi üstlenecek. Aydın için oldukça önemli bir adım olan bu konut projesi, şehrin konut ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak nitelikte. Ayrıca, projenin uygun fiyatlarıyla da vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Bu proje, Aydınlılara ekonomik ve modern konutlara erişim imkanı sunarak kentsel dönüşüm açısından da büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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