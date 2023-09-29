TOKİ Son Dakika Kampanyası! 2+1 Evler 4.500 TL'den Başlayan Fiyatlarla

Denizli Bozkurt İnceler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları, uygun fiyatları ve cazip ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte Denizli'deki bu konutlar ve diğer illerdeki benzer projeler hakkında detaylı bilgiler:

Denizli Bozkurt İnceler Mahallesi TOKİ Konutları

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yer alan İnceler Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 17 konut, satışa sunuluyor. Bu evlere sahip olmak isteyenler için başvurular 2 Ekim 2023 ile 6 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilecek. Kura çekimi ise 11 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Konutlar 2+1 ve 3+1 planlarına göre inşa edilmekte olup, 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Başvurularınızı, Köse Kaymakamlığı'na şahsen ya da posta yoluyla yapabilirsiniz. Kura çekimi ise 16 Ekim'de kaymakamlık bahçesinde canlı olarak yayınlanacak.

Bu cazip konutlara sahip olmak isteyenler için fiyatlar 150.000 TL ile 250.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca peşinat ve taksit seçenekleri de mevcuttur.

Kastamonu Abana Merkez Mahallesi Konut Projesi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yer alan Merkez Mahallesi'nde toplamda 109 konutun satışı yapılacak. Başvurular 25 Eylül - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında kabul edilecek ve kura çekimi 5 Ekim 2023'te düzenlenecektir.

Projede 109 adet 2+1 ve 3+1 konut bulunmaktadır ve teslimatlar 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Başvurularınızı, Abana Belediyesi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilirsiniz. Kura çekimi ise 5 Ekim'de belediye önündeki alanda canlı olarak gerçekleşecektir.

Bu projedeki konut fiyatları 180.000 TL'den başlayıp, büyüklüğüne göre 230.000 TL'ye kadar değişmektedir.

Konya Yalıhüyük Konut Projesi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yer alan bu projede toplamda 59 konut sahibini bekliyor. Başvurular 22 Eylül - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında alınırken, kura çekimi 10 Ekim 2023'te gerçekleştirilecektir.

Siirt Dih Mahallesi Konut Projesi

Siirt'in Eruh ilçesindeki Dih Mahallesi'nde gerçekleştirilecek proje için başvurular 18 Eylül 2023 ile 6 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kura çekimi ise 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Samsun Çarşamba TOKİ Projesi

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki TOKİ projesi için başvuru tarihleri 2022 ile 2023 olarak belirtilmiş ve kura çekimi 2023 Ocak ayında yapılacaktır.

Bu projelerle ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. Başvuruları kaçırmamak ve detaylı bilgilere ulaşmak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ, aylık taksitleri sadece 4000 TL'nin altında olan 2+1 ve 3+1 konutlara başvuruları kabul etmek üzere başvuru sürecini başlattı. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamanız için hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Konut sahibi olma hayaliniz artık çok daha erişilebilir ve uygun hale geldi. Başvuru detayları ve gereken belgeler konusunda daha fazla bilgi almak için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.