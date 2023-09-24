TOKİ Resmen Bedavaya Ev Dağıtacak! Başvurunuzu Hemen Yapın

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen herkese büyük fırsatlar sunuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle her ihtiyaca ve bütçeye uygun konutlar sunuluyor. TOKİ daireleri, geniş bir kesime hitap etmek için çeşitli seçenekler sunuyor.

Kolay Başvuru, Herkes İçin Eşit Fırsatlar

TOKİ başvuru süreci oldukça basit ve herkese eşit fırsatlar sunuyor. Gelir sınırı veya kredi puanı gerekliliği bulunmuyor. Ayrıca, başvuru için yüksek bir peşinat ödemenize gerek yok. Hesabınızda 2.000 TL gibi bir miktar varsa dahi TOKİ'ye başvurabilirsiniz.



Yatırımcılara Cazip Seçenek

TOKİ konutları, yatırım yapmak isteyenler için de çekici bir alternatif sunuyor. Uygun fiyatlarla satın alınan TOKİ konutları, gelecekteki kazançları artırma fırsatı sunuyor.

Modern Tasarım ve Konfor

TOKİ konutları, uygun fiyatlarının yanı sıra modern tasarımları ve konforlarıyla da dikkat çekiyor. Ailelerin rahat ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak şekilde planlanmış durumda. Ayrıca, çevresindeki altyapı ve sosyal olanaklar da düşünülerek konut sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Erzurum'da Yeni Bir Proje

TOKİ, 4 Eylül itibariyle Erzurum ilinde yeni bir konut projesine başlamış durumda. Ayrıca, Türkiye genelinde toplam 42 ilde devam eden konut projeleri de bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin yanı sıra, nüfusun daha az olduğu bölgelerde de TOKİ konutları inşa ediliyor. Bu, ev sahibi olmayı düşünen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor.





Başvuru Detayları

Erzurum'daki projede toplamda 10 adet konut inşa edilecek. Başvurular 4 Eylül tarihinde başladı ve 8 Eylül tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyenlerden 2.000 TL gibi bir ödeme talep ediliyor. Bu ödeme Ziraat Bankası tarafından tahsil edilecek ve TOKİ için bir finansman kaynağı sağlayacak.

Kura Çekilişi

Konutların satışı için adil bir yöntem olan kura çekilişi 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda ismi çıkan kişiler, ev sahibi olma hayali için bir adım daha atmış olacaklar. Bu süreç, ev sahibi olmak isteyenler arasında heyecanla beklenmektedir.

Fiyatlar ve Ödeme Kolaylıkları

TOKİ'nin konutları, farklı büyüklüklerde ve fiyat aralıklarında sunulmaktadır. Bu konutların başlangıç fiyatları 972.962 TL ile 1 milyon 115.349 TL arasında değişmektedir. Peşinat oranı ise %25 olarak belirlenmiştir. Bu sistem, ev sahibi olmayı düşünenlere daha fazla ödeme kolaylığı sağlayacaktır.

TOKİ, Türkiye genelinde konut sahibi olmayı düşünenler için uygun fiyatlarla kaliteli konutlar sunan bir kurum olarak öne çıkıyor. Erzurum'daki yeni proje, bölgedeki konut talebine yanıt veriyor. Başvuruların yoğun olduğu bu süreçte, kura çekilişi ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Uygun fiyatlar, kolay ödeme seçenekleri ve kaliteli konutlar, TOKİ'nin ev sahibi olma konusundaki çekiciliğini artırıyor.