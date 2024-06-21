TOKİ Konut Projesi İçin Yeni Planlarını Açıkladı! O Tarihte Herkes Ev Sahibi Olabilecek!

TOKİ, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alan Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yeni konut projesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu proje, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, aynı zamanda vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Proje kapsamında toplamda 106 adet konut üretilecek ve bu konutlardan 52 tanesi kura yöntemiyle satışa sunulacak.

Proje Hakkındaki Bilgiler

Üzümlü Mahallesi'ndeki bu yeni projede, 2+1 ve 3+1 düzeninde konutlar yer alıyor. Toplamda 39 adet 2+1 ve 13 adet 3+1 konut bulunuyor. Bu çeşitlilik, farklı büyüklükteki ailelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Projeye başvurular, 10-28 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru bedeli ise 2.000 TL olarak belirlenmiş. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabilmesi, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Kura çekimi ise 5 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama süreci 16-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ'nin Uygun Ödeme Koşulları

TOKİ, her zaman olduğu gibi bu projede de uygun ödeme koşulları sunarak, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Özellikle Konya'da artan konut ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu proje, uygun fiyatları ve ödeme planlarıyla dikkat çekiyor.

Projenin Bölgeye Katkıları

TOKİ'nin Üzümlü Mahallesi'nde hayata geçirdiği bu proje, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgeye değer katıyor. Yeni konutların inşası ile birlikte, mahalledeki sosyal ve ekonomik hayatın da canlanması bekleniyor. Bu projeyle ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor.

Detaylı Bilgiler ve Başvuru

Proje ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılara TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir. TOKİ'nin sunduğu bu fırsatı kaçırmamak için belirtilen tarihler arasında başvurularınızı yapabilirsiniz.