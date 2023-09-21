TOKİ Az Önce Verdiği Karar ile Yarın Ev Sahibi Olabileceksiniz!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti. Yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek. İşte detaylar:

Yüzde 25 İndirim Fırsatı

Yüzde 25 indirim kampanyası, borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için geçerli olacak. Bu kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanya Başvuru Tarihi ve Son Başvuru Tarihi

TOKİ'nin, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için indirim kampanyası bugün başlıyor. Borcu için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi ise 19 Ekim olarak belirlendi.

İndirimden Kimler Yararlanabilir?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekmektedir.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin ve TOKİ'den ev alırken yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanın. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.