TOKİ, Ayda 2.580 TL Taksitle Ucuz Konut Verecek! 6 İlde TOKİ Başvurusu Başladı..

Türkiye'nin en büyük konut projelerini hayata geçiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Son olarak 6 farklı ilde gerçekleştirilen TOKİ projeleri, ev hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

TOKİ'nin Siirt İli, Eruh İlçesi, Dih Mahallesi'nde hayata geçirdiği "94 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi" adlı proje, uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları ile dikkat çekiyor. Proje kapsamında toplamda 68 adet konut bulunuyor. Bu konutlardan 19'u Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kategorisinde 3+1 nitelikli konutlardan oluşurken, 49'u Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kategorisindeki 2+1 nitelikli konutlardan oluşuyor. Bu konutlar, Kura yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu projeye başvurarak uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatını yakalayabilirler. Projede en düşük konut peşinatı 96,964 Türk Lirası ve en düşük aylık taksit tutarı ise 4,848 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Konutlar hemen teslim edilecek olup, başvurular için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Eruh (Siirt) temerküz şubesine başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi de önemli bir kolaylık sunuyor. Ancak e-Devlet başvurularının son tarihi olan 5 Ekim 2023'te sona ereceğini unutmamanız önemlidir. Başvuruların tamamlanmasının ardından, satış ve sözleşme imzalama işlemleri yine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Eruh (Siirt) temerküz şubesinde gerçekleştirilecektir.

TOKİ'nin uygun fiyatlarla vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunan projeleri, ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Bu projeler, Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden projeler hakkında daha fazla bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için TOKİ'nin sunduğu bu fırsatlar, ödeme kolaylıkları ile büyük ilgi görüyor. Uygun fiyatlar ve çeşitli özelliklerle TOKİ projeleri, Türkiye genelindeki konut talebini karşılamaya devam ediyor.