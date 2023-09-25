TMO Marketlerinde 1 LT'den Tut 5 LT Ayçiçek Yağına Kadar Yüzde Elli İndirim!

Ayçiçek yağı indirimlerinde son dakika gelişmeleri! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Eylül ayında gerçekleştirdiği rekor üretimle Ayçiçek yağı fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Bu indirim fırsatını kaçırmayın. İşte ayrıntılar!

Ayçiçek Yağı Üretiminde Rekor Artış

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son açıklamasında Eylül ayının üretimde rekor bir ay olduğunu duyurdu. Ayçiçek yağı üretimindeki bu artış, tüketicilere büyük fayda sağlıyor. Aşırı üretimin etkisiyle, Ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Özel İndirim Fırsatı Geliyor

Eylül ayından itibaren geçerli olacak özel bir indirimle Ayçiçek yağı almak isteyenler için harika bir fırsat bekliyor. 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece 104 Türk Lirası'na satılacak. Bu indirim fırsatını kaçırmamak için hazırlıklı olun.

TMO'dan Müjde

Toprak Mahsulleri Ofisi, uygun fiyatlarla güncel Ayçiçek yağı kampanyasını başlattı ve ürünleri PTT alışveriş merkezlerinde satışa sundu. İşte indirimli fiyatlar:

TMO 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece 135 Türk Lirası.

TMO 4 adet 1 litrelik Ayçiçek yağı toplam 209,15 Türk Lirası.

Olin 5 litrelik teneke Ayçiçek yağı dörtlü paket 933,61 Türk Lirası.

Orkide 5 litrelik pet Ayçiçek yağı 271,27 Türk Lirası.

Olin 2 litrelik Ayçiçek yağı sadece 104,73 Türk Lirası.

Emek 500 mililitrelik Ayçiçek yağı yalnızca 29 Türk Lirası'lık fiyatı ile satışta.

Bu indirimlerle Ayçiçek yağına daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. TMO'nun kampanyasını takip ederek bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmayın!