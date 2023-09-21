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TMO Ayçiçek Yağlarında Dip Fiyatlar! 5 LT Ayçiçek Yağı 95,99 TL

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TMO Ayçiçek Yağlarında Dip Fiyatlar! 5 LT Ayçiçek Yağı 95,99 TL
Ayçiçek yağı fiyatlarındaki son indirimleri kaçırmayın! TMO'nun özel kampanyasıyla sağlıklı yemekler artık daha uygun. Stoklarla sınırlı, son tarih 30 Eylül 2023. Lezzeti ve kaliteyi bir arada bulun, mutfaklarınıza değer katın.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TMO), ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirime imza atıyor. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, TMO tarafından yapılan kampanya ile daha uygun fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. İşte TMO'nun sunduğu indirimli ayçiçek yağı fiyatları ve detayları:

TMO Emek 500 Mililitre Ayçiçek Yağı: 29 TL

Ayçiçek yağının sağlığımız için vazgeçilmez bir rol oynadığını biliyoruz. TMO, sağlıkla lezzeti bir araya getiriyor ve 500 mililitrelik Emek ayçiçek yağını sadece 29 TL'ye sunuyor.

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TMO 5 Litre Ayçiçek Yağı: 130 TL

Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal olan 5 litrelik ayçiçek yağı, TMO tarafından cazip bir fiyatla sunuluyor. Artık daha fazla yemek pişirip, sağlıklı lezzetler deneyebilirsiniz.

Orkide 5 Litre Ayçiçek Yağı: 197,90 TL

Orkide markası kalitesiyle üretilen 5 litrelik ayçiçek yağı, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Hem sağlıklı hem de ekonomik tercihler arasında yer alıyor.

TMO 5 Litrelik 4 Adet Ayçiçek Yağı: 540 TL

Farklı kullanım alanları için 5 litrelik 4 adet ayçiçek yağı, büyük aileler ve restoranlar için ideal bir seçenek sunuyor. TMO'nun indirimli fiyatıyla avantajlı alışveriş yapabilirsiniz.

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Tarım Kredi Dar Ağızlı Pet Şişe 5 Litre Ayçiçek Yağı: 223,68 TL

Tarım Kredi, dar ağızlı pet şişesiyle 5 litrelik ayçiçek yağını uygun fiyatla sunuyor. Şimdi daha fazla yemek yapma ve sağlıklı beslenme fırsatı elde edebilirsiniz.

4'lü Koli Biryağ: 1.180 TL

Büyük miktarlarda ayçiçek yağına ihtiyaç duyanlar için TMO'nun 4'lü koli biryağ seçeneği bulunuyor. Hem ekonomik hem de kaliteli bir tercih.

2’li 5 Litrelik TMO Ayçiçek Yağı: 270 TL

2’li ambalajdaki 5 litrelik TMO ayçiçek yağı, pratik kullanım ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik ve tasarruf arayanlar için ideal.

Biryağ 5 Litrelik 2’li: 409 TL

Biryağ markasının 2’li ambalajındaki 5 litrelik ayçiçek yağı, lezzetli yemeklerin anahtarı. Hem kaliteli hem de ekonomik bir tercih.

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Tarım Kredi 18 Litrelik Teneke Ayçiçek Yağı: 837,52 TL

Restoranlar ve büyük aileler için ideal olan 18 litrelik teneke ayçiçek yağı, Tarım Kredi güvencesiyle sunuluyor. Hem kalite hem de tasarruf bir arada.

Kırlangıç 18 Litrelik Teneke Ayçiçek Yağı: 709,30 TL

Kırlangıç markası, 18 litrelik teneke ayçiçek yağı ile damakları şenlendiriyor. Ekonomik alışverişin adresi.

Abalı 18 Litre Ayçiçek Yağı: 628,19 TL

Abalı markası, 18 litrelik ayçiçek yağı ile sofralarınıza lezzet katıyor. Hem bütçenize hem de damak zevkinize hitap ediyor.

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Yudum 2’li 5 Litre: 543,67 TL

Yudum markasının 2’li ambalajdaki 5 litrelik ayçiçek yağı, uygun fiyatıyla tercih ediliyor. Lezzetli yemekler için kaliteli bir seçenek.

TMO'nun bu özel kampanyası stoklarla sınırlıdır ve son tarih 30 Eylül 2023'tür. Sağlıklı ve lezzetli yemekler için uygun fiyatlı ayçiçek yağlarını kaçırmayın. TMO, mutfaklarınıza değer katmaya devam ediyor.

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