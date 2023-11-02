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THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerindeki aksama giderildi

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THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerindeki aksama giderildi
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderildiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin kademeli olarak normale döneceğini belirterek şunları kaydetti.

"Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz."

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