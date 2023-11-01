THY Genel Müdürü Ekşi: Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamalara ilişkin, "Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

THY'nin network altyapısındaki sorunlardan dolayı biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.