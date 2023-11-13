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Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 şüpheli yakalandı

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Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda, 255 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, PKK'ya yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 41 zanlı yakalandı.

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