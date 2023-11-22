TCDD personel alacak !KPSS yok sözlü mülakat yok

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kadrosundaki eksik personeli tamamlamak amacıyla yeni bir kamu işçisi alım ilanı yayımlandı. Eski hükümlü daimi işçi ve engelli daimi işçi statülerinde gerçekleştirilecek olan bu alımlarla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ALIM YAPILACAK İLLER

TCDD toplam 5 ilde alım yapacak. Alım yapacak iller şunlardır:

Sivas

İstanbul

Mersin

Malatya

Niğde

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvuru işlemlerini en geç 24 Kasım 2023 saat 00.00’a kadar İŞKUR üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD tarafından genel başvuru şartlarında adayların 18-35 yaş aralığında olmasına dikkat çekilmiştir. Ayrıca alımlar için hiçbir KPSS puan zorunluluğu da bulunmamaktadır.