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TCDD personel alacak !KPSS yok sözlü mülakat yok

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TCDD personel alacak !KPSS yok sözlü mülakat yok
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kadrosundaki eksik personeli tamamlamak amacıyla yeni bir kamu işçisi alım ilanı yayımlandı. Eski hükümlü daimi işçi ve engelli daimi işçi statülerinde gerçekleştirilecek olan bu alımlarla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kadrosundaki eksik personeli tamamlamak amacıyla yeni bir kamu işçisi alım ilanı yayımlandı. Eski hükümlü daimi işçi ve engelli daimi işçi statülerinde gerçekleştirilecek olan bu alımlarla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ALIM YAPILACAK İLLER

TCDD toplam 5 ilde alım yapacak. Alım yapacak iller şunlardır:

  • Sivas
  • İstanbul
  • Mersin
  • Malatya
  • Niğde

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvuru işlemlerini en geç 24 Kasım 2023 saat 00.00’a kadar İŞKUR üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD tarafından genel başvuru şartlarında adayların 18-35 yaş aralığında olmasına dikkat çekilmiştir. Ayrıca alımlar için hiçbir KPSS puan zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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