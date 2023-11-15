TBMM'den Öğretmenlere 24 Kasım'da 5.500 TL Özel İkramiye!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini sağlamak amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Eğitim Hizmetlerinde Görev Alan Öğretmenlere Destek

Tanal'ın hazırladığı kanun teklifiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında özlük hakları belirlenen eğitimcilerin, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye alabilmeleri hedefleniyor.

CHP'nin hukukçu vekili Mahmut Tanal'ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen 12 hizmet sınıfından biri olan eğitim hizmetlerinde görev alan öğretmenlerin, yaşam şartlarının yüksek enflasyonun da etkisiyle bir hayli kötüleştiği, mesleğin onuruna yakışır bir hayat sürdürmelerinin oldukça zorlaştığı vurgulandı.





Avrupa'dan Endişe Verici Rakamlar

Devletin, öğretmenlerin refah düzeyini artırarak ve hak ettikleri ücreti almalarını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilen gerekçede, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) bünyesindeki Avrupa Eğitim Bilgi Ağı'nın (Eurydice) raporu dikkat çekiyor. Rapora göre, önceki yıllarla karşılaştırıldığında son 11 yılda Euro bazında öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkıyor. 2009/2010 dönemi ile 2020/2021 dönemleri kıyaslandığında, Türkiye'de Euro bazında yıllık brüt öğretmen maaşlarının yüzde 10 gerilediği belirtiliyor.

Öğretmen Maaşlarının Önemi

Gerekçede, yeterli ücretin, çalışanın hem iyi hissetmesinin yolunu açtığı hem de performansına olumlu katkı sağladığı vurgulanıyor. "OECD araştırmalarına göre, öğretmen maaşlarının öğretmenlik mesleğinin çekiciliği üzerinde de doğrudan etkisi vardır. Dolayısıyla, mesleğin itibarının korunması ve mesleğin hakkettiği değeri görmesinin sağlanabilmesi için öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi elzemdir" ifadelerine yer veriliyor.

Anayasanın Çağrısı ve Atatürk'ün Öğretmenlere Verdiği Önem

Gerekçede, Anayasa'nın "Çalışma hakkı ve ödevi" başlıklı maddesinin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek için devlete sorumluluk yüklediği hatırlatılıyor. Öğretmenlerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan gerekçede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözüne yer veriliyor. Mesleklerini fedakarlıkla sürdüren öğretmenlerin her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ödüllendirilmesi gerektiği belirtiliyor. "Bu kanun değişikliği teklifiyle, en kutsal mesleği ifa eden öğretmenlerimizin motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunularak bir nebze de olsa hakkaniyetin sağlanması amaçlanmıştır."