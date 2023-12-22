TBMM'den Müjde Az Önce Geldi! O Tarihten Sonra En Düşük Emekli Maaşı 22.550 TL Oluyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam için geri sayım başladı. 3 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte zamların ilk görüntüsü ortaya çıkacak. Ancak refah payı ve seyyanen zam konuları daha sonra çözülebilecek. En geç 15 Ocak’ta tüm emekli maaş zamları kesinleşmiş olacak. Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara ilişkin yeni hesaplamasını açıkladı.

Enflasyona Bağlı Zam Hesaplaması

Emekli maaş zamlarını hesaplayan Erdursun, “Emekli maaşlarına yapılacak olan zammın 3 Ocak’ta enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belirlenmesi gerekiyor. Enflasyon farkı, emeklilerin maaşlarına otomatik olarak zam şeklinde yansıtılacak. Yüzde 33,64’lük 5 aylık enflasyon var. Aralık ayında enflasyon yüzde 3 çıkarsa 37,65, yüzde 3,50 çıkarsa 38,32 gibi bir enflasyon farkı olacak. Bu fark, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına direkt olarak zam şeklinde yansıtılacak. Memur emeklilerine ise Aralık ayında yüzde 3 enflasyon çıkarsa yüzde 46,65, yüzde 3,50 enflasyon çıkarsa yüzde 47,32 maaş zammı yapılacak. Bu zam içerisinde toplu sözleşme zammı olduğu için diğer emeklilerin zammından daha fazla olacak.” dedi.

Zam Oranlarının Açıklanma Zamanı

Emekli maaş zamlarının belli olacağı tarihi de açıklayan Özgür Erdursun, “Ocak ayından enflasyon rakamları açıklandığında emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar net şekilde belli olmayacak. Konunun bir de refah payı boyutu var. Bu yıl emeklilere refah payı zammı verilecek mi bilmiyoruz. Bir de seyyanen artış olacak mı? Tüm bunların görüşülüp TBMM’de yasalaşması 15 Ocak’ı bulur. 15 Ocak’a kadar tam kesin zam oranı belli olur.” ifadelerini kullandı.

En Düşük Emekli Maaşı Beklentileri

En düşük emekli maaşı için de beklentisini açıklayan Erdursun, “En düşük emekli maaşı meselesi de var. 2019 yılında bu uygulamaya 1.000 TL ile başlandı ve bugüne geldiğimizde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak ödeniyor. Şimdi bu rakamın ne kadar olacağı merak ediliyor. Yüzde 40 artış olursa 10.500 TL, yüzde 50 artış yaparak 11.250 TL olur. En düşük emekli aylığını yüzde 50 artırılarak en düşük emekli aylığı 11.250 TL oldu denilebilir. Asgari ücretin artık 17.000 TL seviyesinde olacağı kabul edildi. En düşük emekli maaşı da seyyanen artış olmaz ise 11.250 olur. Çünkü enflasyon çok yüksek oldu. Bu yönde karar verilmesini bekliyorum. Alım gücünün düşmesi ile bu şekilde karar verilecektir.” şeklinde konuştu.-