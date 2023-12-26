  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. TBMM'den Memur ve Emeklilere 2024 Zammı Netleşti! Ocak 2024'de Ödemeler 15.500 TL Oluyor

TBMM'den Memur ve Emeklilere 2024 Zammı Netleşti! Ocak 2024'de Ödemeler 15.500 TL Oluyor

Yayınlanma:
TBMM'den Memur ve Emeklilere 2024 Zammı Netleşti! Ocak 2024'de Ödemeler 15.500 TL Oluyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın TBMM'deki açıklamaları, sosyal ekonomik konularda önemli adımların atılması gerektiğini vurguluyor. Cumhur İttifakı'nın sözlerini yerine getirme kararlılığıyla, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2024 bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret ve Maaş Artışları

Kalaycı, yeni yılda memurlar, emekliler ve asgari ücretliler için sevindirici bir maaş zammının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çalışanların ve emeklilerin alım gücünün enflasyona karşı korunmasını hedeflediklerini belirten Kalaycı, özellikle net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ve büyük şehirlerde yaşayan asgari ücretlilere ulaşım desteği sağlanması gerektiğini vurguladı.

2023/09/13/para.jpg

3600 Ek Gösterge ve Kamu Çalışanları

Ayrıca, Kalaycı'nın dikkat çeken bir diğer vurgusu, birinci derecede olan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiği yönündeydi. Bu adımın, memur maaşlarında yüzde 50'ye varan bir artışı beraberinde getireceği ve farklı emekli kesimleri arasında denge sağlanacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından duyurulmuştu.

Emeklilere Refah Payı

Emekli aylıklarının artışında denge sağlanması gerektiğini belirten Kalaycı, ilave refah payının emekli aylıklarını iyileştirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

2023/09/15/para14.jpg

Geniş Kapsamlı Sosyal Destekler

MHP Genel Başkan Yardımcısı, ailelere belirli gelir seviyelerine kadar destek verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle emeklilik hakkı tanınması ve BAĞ-KUR'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi gibi geniş kapsamlı sosyal destekleri desteklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Kalaycı, bu çalışmaların toplumun refahına katkı sağlayacağına inanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Düşük Maliyetli ve Cazip Yüzde 0 Faizli İhtiyaç Kredisi: Detaylı İnceleme
Düşük Maliyetli ve Cazip Yüzde 0 Faizli İhtiyaç Kredisi: Detaylı İnceleme
Hava Durumundan YIlın Son Günü O İllere Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Yılın Son Yağmuru Fena Geliyor
Hava Durumundan YIlın Son Günü O İllere Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Yılın Son Yağmuru Fena Geliyor
Ocak 2024'ün Faiz Hesaplaması Şaşırttı! 50.000 TL'nin 3 Aylık Getirisi 150.000 TL
Ocak 2024'ün Faiz Hesaplaması Şaşırttı! 50.000 TL'nin 3 Aylık Getirisi 150.000 TL
Türkiye'nin Ekonomik Geleceği: 2024 Bütçe Analizi
Türkiye'nin Ekonomik Geleceği: 2024 Bütçe Analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 Yaşını Aşmış Vatandaşlara Yeni Destek Müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 40 Yaşını Aşmış Vatandaşlara Yeni Destek Müjdesi!
PTT'den Emeklilere 7700 TL Nakit Destek! Başvuru Şartları ve Detaylar
PTT'den Emeklilere 7700 TL Nakit Destek! Başvuru Şartları ve Detaylar
Türkiye'de Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Kazançları: 2023 Güncellemesi
Türkiye'de Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Kazançları: 2023 Güncellemesi