TBMM'den Memur ve Emeklilere 2024 Zammı Netleşti! Ocak 2024'de Ödemeler 15.500 TL Oluyor

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2024 bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret ve Maaş Artışları

Kalaycı, yeni yılda memurlar, emekliler ve asgari ücretliler için sevindirici bir maaş zammının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çalışanların ve emeklilerin alım gücünün enflasyona karşı korunmasını hedeflediklerini belirten Kalaycı, özellikle net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ve büyük şehirlerde yaşayan asgari ücretlilere ulaşım desteği sağlanması gerektiğini vurguladı.

3600 Ek Gösterge ve Kamu Çalışanları

Ayrıca, Kalaycı'nın dikkat çeken bir diğer vurgusu, birinci derecede olan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiği yönündeydi. Bu adımın, memur maaşlarında yüzde 50'ye varan bir artışı beraberinde getireceği ve farklı emekli kesimleri arasında denge sağlanacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından duyurulmuştu.

Emeklilere Refah Payı

Emekli aylıklarının artışında denge sağlanması gerektiğini belirten Kalaycı, ilave refah payının emekli aylıklarını iyileştirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Geniş Kapsamlı Sosyal Destekler

MHP Genel Başkan Yardımcısı, ailelere belirli gelir seviyelerine kadar destek verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle emeklilik hakkı tanınması ve BAĞ-KUR'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi gibi geniş kapsamlı sosyal destekleri desteklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Kalaycı, bu çalışmaların toplumun refahına katkı sağlayacağına inanıyor.