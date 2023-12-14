TBMM Onayı ile Emeklilere Son Dakika Müjdesi! İşte Detaylar...

TBMM tarafından duyurulan güncel emeklilik düzenlemeleri, EYT'yi aşan pek çok çalışma şartını içermektedir. İşte bu düzenlemelerin ana başlıkları:

Çocuk Sahibi Olan Kadınlar İçin Prim Avantajı

Kadın çalışanlar artık çocukları sayesinde ek prim kazanma fırsatına sahiptir. Bir anne için 3 çocukla 2160 gün, yani 6 yıl prim kazancı demektir. Belirli koşullar altında anneler, 6 yıl daha erken emekli olabilirler.

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilirler. Askerlik süresi kadar sigorta başlangıç tarihini geri çekmek mümkün olup daha erken emeklilik sağlanabilir.

Kısmi Emeklilik İmkanı

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler. Ancak kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş sınırı bulunmaktadır. Bu durum 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

İş gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda 1800 gün prim yeterlidir ve yaş şartı aranmaktadır.

Engelliler İçin Vergi İndirimi

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi alarak belirli süre sonunda yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler.

Yıpranma Payı

Ağır işlerde çalışan ve belirli meslek gruplarında yer alan sigortalılar, sigortalılık sürelerine ek gün ekleyerek ve işe giriş tarihlerini geri çekerek emeklilik şartlarını yerine getirebilirler.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Prim Desteği

Muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek daha erken emekli olabilirler.

Yurt Dışında Çalışanlar İçin Avantajlar

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları, yurt dışında geçen çalışma sürelerini Türkiye'de satın alarak emekli olabilirler. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik sürecinde daha fazla seçenek sunarak çalışanlara çeşitli avantajlar sağlamaktadır.