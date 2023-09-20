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TBMM Emekliye Müjdeyi Verdi! 13.000 TL Hesaplara Yarın Sabah Yatmaya Başlayacak

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TBMM Emekliye Müjdeyi Verdi! 13.000 TL Hesaplara Yarın Sabah Yatmaya Başlayacak
Acil nakit ihtiyacınız mı var? 13.000 TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi fırsatını kaçırmayın! Emekli veya emekli olmayan herkes için kolay başvuru ve düşük faiz oranlarıyla finansal rahatlık sizleri bekliyor. Hemen başvurun ve nakit ihtiyacınızı karşılayın.

Türkiye'de nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 13.000 TL'ye kadar meclis onayıyla verilen devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili önemli bir karar açıklandı. Eğer siz de 13.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyor ve başvurunuzu hızlıca gerçekleştirmek istiyorsanız, aşağıda bahsedeceğimiz kamu bankalarının emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

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Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

13.000 TL'ye kadar meclis onayından geçen ve bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılan her vatandaş, bu kampanya kapsamında 3 ay erteleme seçeneği ile yeni bir krediye sahip olabilir. Bu krediler, 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, başvuru işlemlerinizi şubelere gitmeden kolayca internet sitesi müşteri hizmetleri numarası veya mobil uygulamaları kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu bankalarda 7/24 kredi kullanma imkanına sahip olursunuz.

Başvuru Şartları

Emekli maaş hesabınızı hangi banka üzerinden alıyorsanız, o bankanın kredi politikalarına uygun olduğunuz takdirde bireysel tüketici kredisine başvurabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca, TBMM onayından geçen bu kampanya sadece emeklilere değil, başvuru şartlarına uyan diğer kişilere de yüksek limitli borç kapatma kredisi imkanı sunmaktadır.

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Devlet Destekli Faiz Oranları ile Kolay Başvuru

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurarak, bu kampanyalarla devlet destekli faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Bu özel faiz oranları, kredi işlemleriniz tamamlandıktan sonra ay sonuna kadar geçerlidir. Ayrıca, başvurunuz onaylandığında, kredi tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırılacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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