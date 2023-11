TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM, başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırma, partiler arasındaki temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etme görevinin olduğunu belirterek, "Özellikle anayasa ve içüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin gruplarının kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bir plan çerçevesinde siyasi partilerin gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve AK Parti gruplarıyla görüştüğünü belirtti. Numan Kurtulmuş, bugün uygun olmadıkları için HEDEP grubuyla sonraki hafta görüşeceğini bildirdi.

Ziyaretlerin iadeiziyaret kapsamında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, siyasi partiler arasındaki ortamın yumuşatılması, müzakere ortamının güçlendirilmesi, fikir alışverişi mekanizmalarının sağlam şekilde kurulabilmesi için bu irtibatların önemli olduğunu vurguladı.

"Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem'de Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü, bu dönemin Cumhuriyet'in ikinci asrına geçişin başlangıcını yapan dönem olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Meclis'te Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde yoğun çalışma imkanımız olacak. Bunların en başında içtüzük ve yeni anayasa tartışmalarının, doğru zemini ve doğru yöntemi, bunun TBMM'nin öncülüğünde, TBMM'deki siyasi partilerle en yüksek düzeyde bir ittifakın oluşmasını sağlayacak şekilde müzakere edilerek gündeme getirilmesidir. Bütün bu konuları, bütün parti gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde ele alma imkanımız oldu. Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız. Özellikle bu süreç içerisinde yaşadığımız dünyadaki gündemin de son derece ağır bir gündem olduğunu, Türkiye üzerinde de yaşananların büyük bir tarihi sorumluluk getirdiğini biliyoruz."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Kurtulmuş, soykırım derecesine ulaşan katliamlara karşı Türkiye'nin her alanda, her platformda büyük mücadele verdiğini ifade etti.

Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bendenizin Meclis Başkanı olarak, Dışişleri Bakanımızın, diğer bütün arkadaşlarımızın, her alanda, dünyadaki bütün platformlarda mazlum, masum ve gerçekten çaresiz bırakılmış olan Filistin halkının yanında mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Bu kadar ağır sorumlulukların yaşandığı, bu kadar zor sorunlarla hem bizim hem bölge ülkelerinin hem de bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye'nin iç siyaset bakımından yakın diyalogla çalışmasının zaruri bir durum olduğunun altını çizmek isterim. Her alanda, her fikirde uyuşmayabiliriz ama parlamentoda bulunan siyasi partilerin farklı fikirlerine rağmen ortak hareket edebilme becerisini kazanmalarının gerekli olduğu kanaatindeyim."

Yüksek düzeyde temas trafiğinin oluşmasının hem TBMM'nin alacağı kararların daha olgun şekilde gerçekleşmesi hem de Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, ziyaretleri bu kapsamda yaptıklarını ve sürdüreceklerini söyledi.