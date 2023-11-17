TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Mesele, çoktan Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir. Mesele, insanlığın geleceğiyle ilgili tarihi bir aşamanın öncesinde olduğumuz hususudur." dedi.

Kurtulmuş, Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen Altınbaş Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Cumhuriyetin ikinci asrının başladığı 2023'te Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini, ancak bunun yeterli olmadığını, daha büyük hedeflere kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ülkeyi ileri taşımanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bugün 209 üniversite, 7 milyon öğrenci nüfusuyla büyük bir yüksek öğrenim ordusuna sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu anlamda dünyanın kayda değer yüksek öğrenim kurumlarına sahip ülkelerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Kurtulmuş, gelinen noktada hem uluslararasılaşmayı daha fazla artırarak hem de ülkedeki üniversitelerin dünya üniversiteleriyle daha rekabet edebilir hale gelmesi için çalışmanın herkesin ortak vazifesi olduğunu bildirdi.