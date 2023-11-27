TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sadece kağıt üzerinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, iki hafta sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 75. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Ne yazık ki 75. yıl dönümü öncesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sadece kağıt üzerinde, sadece arşiv raflarında kalan kuru bir metinden öteye bir anlam ifade etmiyor." dedi.

TBMM Başkanı ve APA Dönem Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nın açılışında, Türkiye'nin Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda, kuzeyle güney arasında jeostratejik olarak ve kültürel olarak geçiş noktasında olan önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğu kadar Asya'nın da bir parçası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle son yıllarda Asya açılımına büyük önem verdiğini hatırlattı.

Dünyanın, içinden geçtiği bu dönemde yaşadığı önemli tarihi kırılmalar karşısında Asya’nın bir fırsat olduğunu, Asya’nın dünya sistemine de önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Asya üzerinde yapılacak çalışmalara önem veriyoruz. APA’yı da Türkiye’nin Asya’ya açılan önemli bir penceresi olarak kabul ediyor ve bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin 2017’den bu yana APA’nın dönem başkanlığını sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurtulmuş, Asya’nın insanlık tarihi bakımından da çok önemli bir kıta olduğuna işaret ederek, "Her ne kadar tarih ve medeniyet alanında hakim olan Batılı anlatı çerçevesinde işi ele aldığınızda sanki medeniyetin, bilimin, sanatın, kültürün her türlü insani gelişmenin merkezi olarak Avrupa görünüyor olsa da hakikatte bu böyle değildir. Işık doğudan gelir ve bu anlamda da güneş doğudan yükselir. Şöyle bir baktığınız zaman bugün Asya kıtasında yer alan ülkelerin çoğunun tarih boyunca da büyük medeniyetlere beşiklik ettiği, büyük kültürel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin merkezi haline geldiğini gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Asya’nın dün olduğu gibi yarın da dünyada medeniyetin, kültürün, bilimin, kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin merkezi olmaya aday olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bu kadar büyük dengesizliklerin olduğu, bu kadar büyük farklılıkların ortaya çıktığı, dünyayı son iki asırdır bütün kurum ve kuruluşlarıyla yöneten Batılı ülkelerin dünyanın ensesinde neredeyse boza pişirdiği bir dönemde hakkın, hukukun, adaletin, dengenin ve dayanışmanın kalmadığı bir dünyada, yeni değerleri üretebilmek için Asyalı ülkelere, Asya kültürüne ve Asya'dan doğacak güneşlere insanlığın ihtiyacı olduğunu hep beraber biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada böylesine bir tarihsel geri dönüşün başlangıcında olduğumuzun altını çizmek isterim."

"Asya önümüzdeki dönemde dünyaya öncülük edebilecek bir potansiyele şimdiden kavuşmuş vaziyette"

Dünya nüfusunun yüzde 60’ının Asya ülkelerinde olduğunu ve 37 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılasının bulunduğunu bildiren Kurtulmuş, dünya ticaretinin yüzde 38’inin Asyalı ülkeler tarafından yapıldığı bir noktaya geldiğini aktardı.

Kurtulmuş, 2023 QS üniversiteler arası sıralamasında dünyanın en büyük 100 üniversitesinden 26’sının Asya ülkelerinde bulunduğunu, PISA eğitim değerlendirmesi bakımından dünyanın en ileride olan 5 ülkesinden 4'ünün Asya ülkesi olduğunu kaydetti.

Avustralya'da bir araştırma merkezinin yaptığı, dünyanın en kritik 44 sektöründen 37’sinde Asya ülkelerinin öncü durumda olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu ve benzeri tablolar ortaya koyuyor ki Asya önümüzdeki dönemde dünyaya öncülük edebilecek bir potansiyele şimdiden kavuşmuş vaziyette. Hiç şüphesiz Asya ülkelerinin arasında siyasi farklılıklar vardır, kültürel farklılıklar mevcuttur, hatta çoktan geride bırakılması gereken bazı siyasi farklılıkların, çatışma alanlarının da mevcut olduğunu biliyoruz. Ama Asya, özellikle önümüzdeki dönemde dünyada ele geçirmiş olduğu bu imkanı bütün insanlığın hayrına barışın, esenliğin, dayanışmanın ve insani değerlerin yeniden üretilmesi için kullanabilme becerisini göstermelidir."