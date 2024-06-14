Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Kurban Bayramı Öncesi Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Dev Kampanya! Şimdi 2 Al 1 Öde

Türkiye tarım sektörüne yönelik stratejik yatırımlarıyla dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatifleri, bu kez yağ sektörüne giriş yaptı. Tarım Kredi, enflasyon ve cari açığa çözüm olmayı hedefleyen bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

TMSF Bünyesindeki Aynes Gıda ve SİVTAŞ Satın Alımları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamında bulunan Aynes Gıda’yı satın alarak süt ve süt ürünleri sektöründe büyük bir adım atan Tarım Kredi, daha sonra Sivas Teknik Tarım Anonim Şirketi’ni (SİVTAŞ) bünyesine kattı. Bu stratejik adımlar, Tarım Kredi’nin tarım sektöründeki etkinliğini artırma hedefine hizmet etti.

Oruçoğlu Yağ Sanayi Satın Alındı

Tarım Kredi, Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi’yi satın alarak bitkisel yağ sektörüne önemli bir giriş yaptı. Tarım Kredi, bu satın almanın arkasında Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı sağlamayı ve üretici ortaklarının menfaatlerini korumayı amaçladığını belirtti.

En Yüksek Teklifle Kazanılan İhale

Afyonkarahisar’daki Oruçoğlu Yağ Sanayi üretim tesislerinin cebri icra yoluyla satış ilanı üzerine, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleye katılma kararı aldı. İlgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı belirtildi. İhale, Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Tarım Kredi, ihaleye en yüksek teklifi vererek tesisin sahibi oldu ve 12 Haziran itibarıyla tesis, Tarım Kredi Yağ Sanayi adına tescil edildi.

Uçtan Uca Üretim Hedefi

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, faaliyet gösterdikleri alanlarda uçtan uca ihtiyacı karşılamaya odaklandıklarını belirtti. Aydın, geçmiş yıllarda ayçiçek yağı temininde yaşanan sorunları hatırlatarak, zeytinyağı sektöründe de küresel problemler olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Yağda yatırım da yapabiliriz, hazır bir tesisi satın da alabiliriz" diyerek, bu sektördeki kararlılıklarını vurguladı.

Tarım Kredi'nin Yağ Sektöründeki Yeni Hedefleri

Tarım Kredi'nin yağ sektörüne girişi, Türk tarımının güçlenmesine ve üretici ortakların daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olacak. Oruçoğlu Yağ Sanayi’nin satın alınmasıyla birlikte, bitkisel yağ üretiminde de önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen Tarım Kredi, bu stratejik hamlesiyle hem iç piyasa hem de ihracat pazarında söz sahibi olmayı planlıyor.