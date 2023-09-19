SUV Renault Captur Kısa Süreliğine Dip Fiyatı Gördü! Kapış Kapış Gitti

Sıfır kilometre bir araç almak isteyenler, otomobil pazarında çeşitli seçenekler arasından tercih yaparken, son dönemlerde Renault Captur gibi bazı modellere özellikle ilgi göstermeye başladılar. Renault Captur, şık tasarımı ve sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir araç olarak öne çıkıyor. Bu makalede, Renault Captur'un özellikleri ve çekiciliği hakkında daha fazla bilgi verilecek.

Renault Captur'un En Dikkat Çeken Özelliği: Tasarım

Renault Captur, başta tasarımı olmak üzere birçok açıdan göz alıcı bir araç olarak öne çıkıyor. Bu araç, güçlü bir SUV tasarımı konseptiyle dizayn edilmiştir. Kaslı ve atletik hatlara sahip olan Renault Captur, SUV sevenler için cazip bir seçenek sunuyor.

İç Tasarım: Gelişmiş ve İnovasyon Dolu

Renault Captur'un iç tasarımı da son derece gelişmiş ve kullanıcı dostu özelliklere sahiptir. Aracın içinde 9,3 inçlik bir multimedya ve navigasyon sistemi, 10,2 inçlik kişiselleştirilebilir dijital sürücü ekranı, yenilikçi bir kokpit tipi yüksek orta konsol ve E-shifter vites kolunun yanı sıra bir dizi özellik bulunmaktadır. Bu özellikler, sürücüye konforlu ve bağlantılı bir deneyim sunar.

Hibrit Teknolojisi: Çevre Dostu ve Ekonomik Sürüş

Renault Captur, benzinli bir motora sahiptir ve aynı zamanda hibrit özelliklere sahip bir motor seçeneği sunar. Mild hibrit teknolojisi, 0,13 kWh'lik bir bataryaya sahiptir ve yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Direkt enjeksiyonlu ve 4 silindirli olan bu mild hibrit turbo motor, 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretir. Bu özellikler, aracın hem dinamik bir sürüş deneyimi sunmasını hem de yakıt tasarrufu yapmasını sağlar. Ayrıca, ekstra sürüş keyfi ve performans isteyenler için 155 beygir güç ve 270 Nm tork sunan bir mild hibrit turbo motor seçeneği de bulunur, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre bir motor seçebilirler.



Fiyatlandırma: Seçeneklere Göre Çeşitlilik

Renault Captur, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar. İşte Renault Captur'un bazı fiyatları:

Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 beygir: 1.308.000 TL Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 beygir: 1.362.900 TL Renault Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 beygir: 1.495.000 TL

Bu fiyatlar, aracın donanım seviyesine ve motor seçeneğine göre değişebilir.