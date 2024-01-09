Survivor 2024 All Star 5. Bölüm Hakan ve Bozok Çatışmasına Acun Ilıcalının Müdahalesi! Hakan Diskalifiye Oldu

Survivor 2024 All Star'ın merakla beklenen 5. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman, özellikle Hakan Hatipoğlu ve Bozok arasında yaşanan çatışma ile dikkat çekiyor.

Hakan ve Bozok Arasındaki Tartışma

Fragmanda, Hakan Hatipoğlu ile Bozok arasında gerçekleşen bir tartışma izleyicileri ekrana kilitledi. Hakan, yarış sonrasında Bozok'a karşı sert sözler sarf ederek, "Senin ağzını kırarım." şeklinde tehditler savurdu ve üzerine yürüdü.

Fiziksel Temas: Acun Ilıcalı'nın Müdahalesi

Tartışma sırasında gerginlik tırmanırken, Hakan elini ve göğüs bölgesini kullanarak Bozok'a saldırdı. Bozok da karşılık vererek, "Sen kime kişniyorsun?" diyerek çıkıştı. İşte tam bu noktada, Acun Ilıcalı olaya müdahale etti.

Acun Ilıcalı, "Alın bunu buradan, çıkarın çabuk şunu dışarı." diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı ve olayın fiziksel temas içerdiğini belirtti. Ilıcalı, "Eline niye vuruyorsun adamın?" şeklinde tepki gösterdi.

Hakan'ın Durumu: Diskalifiye mi?

Peki, yaşanan bu olay sonrasında Hakan Hatipoğlu diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

Survivor'daki bu çatışma ve Acun Ilıcalı'nın müdahalesi, izleyiciler arasında "ilk diskalifiye geliyor" yorumlarına neden oldu. Ancak diskalifiye kararı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.