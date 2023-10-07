Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 terör hedef imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
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