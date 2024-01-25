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SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerinin Maaşlarına Yüzde 49.25 Zamlı Promosyonlar!

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SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerinin Maaşlarına Yüzde 49.25 Zamlı Promosyonlar!
Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 49.25 zamlı promosyonlarla ilgili son gelişmeleri öğrenin! Eğitim Bir-Sen Gölbaşı Şubesi, Yapı Kredi ile 30.400 TL'lik anlaşmayı duyurdu. 2024'te emekli promosyonlarına yapılacak olası zamlar ve detaylar için haberimizi takip edin. Siz de en güncel bilgilere ulaşın! #EmekliPromosyonları #BankaAnlaşmaları #MaaşZamları

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldıktan sonra, bankalar promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla resmi internet sitelerinde duyuruda bulunuyorlar. Ocak ayında geçerli olan kampanyalar kapsamında, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonlar elde edilebilirken, maaş promosyonları için bankalar, kurumlar, müdürlükler, sendikalar, üniversiteler ve belediyeler arasında görüşmeler sürüyor.

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Kampanya Detayları ve Promosyonlar

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yapılan promosyon görüşmelerinde anlaşma sağlandıkça kamuoyu bilgilendirilirken, vatandaşlar da güncel gelişmeleri ve açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ülkemiz genelinde farklı kurumlarda, belediyelerde, işyerlerinde, müdürlüklerde ve üniversitelerde çalışan personellerin maaş promosyonları belirlenmeye devam ediyor.

Eğitim Bir-Sen Gölbaşı Şubesi ile Yapı Kredi Arasında 30.400 TL'lik Anlaşma

Eğitim Bir-Sen Gölbaşı Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30.400 TL'lik promosyon anlaşması Yapı Kredi ile imzalandı. Sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Eğitim Bir-Sen İlçe Teşkilatımıza bu süreçte çok teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz ve Gölbaşının tüm personelinin temsilcisi olarak fesih de dahil tüm süreçlerde yer alarak en iyi promosyon anlaşmasının sağlanması için çalıştık. YAPIKREDİ ile imzalanan promosyon anlaşması; 23/01/2024 - 23/01/2027 tarihlerini kapsamaktadır. Bu süreçte emeği geçen başta Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Serap YILMAZ, Şube Müdürü Bekir SAYLAM'a olmak üzere komisyonda görevli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm personeli ile ihaleye katılan bankaların yetkililerine Eğitim-Bir-Sen Gölbaşı Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız" denildi.

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Emekli Promosyonlarına 2024 Yılında Zam Yapılacak Mı?

Eğitim Bir-Sen Gölbaşı Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30.400 TL'lik promosyon anlaşması imzalanırken, maaş promosyonlarına dair açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İlerleyen süreçlerde promosyon ödemelerine dair anlaşmalar sağlandıkça kamuoyu bilgilendirileceği tahmin edilirken, emekli promosyonlarının yükselip yükselmeyeceği araştırılıyor. Maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri 15.000 TL seviyesine kadar ulaşırken, ilerleyen süreçlerde promosyonlarda artış oluşması durumunda bankaların resmi internet sitelerinde yer alan kampanyalar sayfalarından bilgilendirme metinleri yayınlanabilir.

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