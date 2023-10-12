Spotify Abonelik Ücretleri ve Yeni Hizmetleri

Müzik platformu Spotify, yeni fiyat güncellemeleri ve hizmetleri ile gündemde! Bu makalemizde, Spotify'ın yeni abonelik ücretleri ve sunmaya hazırlandığı yenilikler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Spotify Premium Aboneliği ve Beklenen Değişiklikler

Spotify, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen bir müzik platformudur ve her geçen gün daha da gelişmektedir. Şimdi ise kullanıcılarına daha da fazla değer sunmak için yeni bir abonelik hizmetini duyurmaya hazırlanıyor. İşte bu yeni abonelik hizmeti ve beklenen değişiklikler:

Spotify Supremium Aboneliği

Yeni abonelik hizmetinin adı "Spotify Supremium" olacak. Bu abonelikle kullanıcılara Hi-Fi ses kalitesi sunulacak ve ayrıca yapay zeka tarafından kişiselleştirilen çalma listeleri sunulacak. Bu sayede kullanıcılar, müzik zevklerine en uygun şarkıları keşfederken 24 bit kayıpsız ses kalitesinin tadını çıkarabilecekler.

30 Saat Sesli Kitap Dinleme Hakkı

Yeni abonelik hizmeti ile her ay kullanıcılara 30 saatlik sesli kitap dinleme hakkı verilecek. Bu özellik, kitap severler için büyük bir avantaj sunuyor. Üstelik, kullanıcılar bu özelliği kişiselleştirebilecekler.

Müzik Kategorilerine Göre Daha Fazla Seçenek

Spotify, kullanıcıların müzik türlerine ve ruh hallerine göre çalma listeleri oluşturabilmeleri için yeni bir kategori yapma seçeneği sunacak. Bu sayede dinleyiciler, hangi ruh hali veya müzik türünde olduklarını belirlemek ve ona göre müzik dinlemek konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacaklar.

Farklı Abonelik Planları

Spotify Supremium abonelik hizmeti, farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için bireysel, ikili ve aile planları sunacak. Bu da kullanıcılara daha fazla seçenek ve esneklik sunacak.

Beklenen Ücretler

Yeni abonelik hizmetinin ne kadarlık bir ücrete sahip olacağı merak ediliyor. Şu an için 19.99 dolar seviyelerinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Ancak, bu ücretlerin kesinleşip kesinleşmeyeceği konusunda Spotify'dan henüz bir açıklama yapılmadı.