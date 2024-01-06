Sosyal Yardımlar ve İşsizlere Destek: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Rolü

Son yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların önemini artıran bir rol üstlendi. Her ay milyonlarca vatandaşa destek ödemeleri yaparak, sosyal devlet ilkesine uygun bir şekilde ihtiyaç sahibi kişilerin ve ailelerin bütçelerini destekliyor.

Çeşitlenen Sosyal Yardım Programları

Aile Bakanlığı'nın uyguladığı sosyal yardım programlarının sayısı 50'yi aştı. Artık hemen hemen her ihtiyaç sahibi, devletten nakit veya ayni destek alabilmek için çeşitli gerekçelere dayanan programlardan faydalanabiliyor. Bu destekler giderek daha fazla çeşitleniyor ve bazıları için ihtiyaç şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir kesimin devlet yardımından yararlanabileceği anlamına geliyor.

İşsiz Vatandaşlara Özel Destek

Aile Bakanlığı, işsiz vatandaşlar için özel bir sosyal destek programı yürütüyor. Bu program, işsiz vatandaşların iş bulmalarını hedefliyor ve bu konuda yardım sağlıyor. Yardım alan vatandaşlar düzenli bir gelire kavuşturularak istihdam artırılıyor, böylece ihtiyaç sahibi vatandaşların veya hanelerin sayısı azalıyor.

İhtiyaç Sahipliği Şartı

İşsiz vatandaşlara yönelik sosyal yardım için aranan ilk şart, ihtiyaç sahipliği oluyor. Bu durumda Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara düzenli sosyal yardımda bulunuyor. Ancak sadece bu kadar değil, aynı zamanda bu destek alan hanede 18-55 yaş arası ve çalışma engeli olmayan vatandaşlara iş sahibi yapılıyor.

İŞKUR İşbirliği ve İşe Başlama Yardımı

İşsiz vatandaşlar için Aile Bakanlığı ve İŞKUR, işe başlama yardımı kapsamında işbirliği yapıyor. Aile Bakanlığı, işe giren vatandaşları İŞKUR'a bildiriyor ve İŞKUR, uygun iş fırsatlarını buluyor. Ayrıca, İŞKUR yönetiminde iş görüşmeleri düzenleniyor ve vatandaşlar bu görüşmelere katılarak iş bulma fırsatı elde ediyorlar.

6.660 TL Tek Seferlik Ödeme

İŞKUR aracılığıyla işe girenler, Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım olarak 6.660 TL'lik tek seferlik ödeme alıyorlar. Bu sosyal yardımdan bir vatandaş yılda en fazla bir defa faydalanabiliyor. Bu destek, iş bulma sürecindeki vatandaşlara ek bir motivasyon ve finansal destek sağlıyor.