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Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam

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Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam
Türkiye'de asgari ücretteki yüzde 49.11'lik artışla birlikte engelli aylıkları da güncellendi. Yüzde 40-69 engel oranına sahip bireylerin aylık maaşı 3912 TL, yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip olanlarınki ise 5685 TL oldu. 18 yaş altındaki engellilere ödenen aylık miktar da 3790 TL olarak belirlendi. Evde bakım yardımından yararlanmak için gelir şartları ve sağlık raporu gerekmektedir.

Zam görüşmelerinin ardından merak edilen "Yaşlı ve engelli aylıklarının ne kadar oldu?" sorusu sonunda yanıt buldu. Türkiye genelinde 7 milyon asgari ücretli, beklediği zam oranını öğrendi. Asgari ücret, önceki rakamlara göre yüzde 49.11 oranında bir artışla 17 bin 2 lira seviyesine ulaştı. Bu güncellemeyle birlikte engellik aylıklarında da değişiklik yaşandı.

Yeni Asgari Ücret ve Engellik Maaşları

Yeni asgari ücretle birlikte, engel oranlarına göre maaşlar da belirlendi. Yüzde 40-69 arasında engel oranına sahip bireylerin aylık maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip olanların maaşı ise 5685 lira oldu. 18 yaş altındaki engellilere ödenen aylık miktar da 3790 lira olarak güncellendi.

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Evde Bakım Maaşı 2024 Güncel Durumu

Asgari ücret artışıyla birlikte yüzde 40-69 arasında engel oranına sahip bireylerin evde bakım maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlarınki 5685 lira, 18 yaş altındaki engellilere ödenen evde bakım maaşı ise 3790 lira olarak belirlendi.

Evde Bakım Yardımı ve Şartları

Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki temel şart bulunmaktadır:

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  1. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, her türlü gelirin toplamını esas alarak asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olmalıdır.

  2. Engelli bireyin sağlık durumu, 18 yaşından büyükler için "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ifadelerini içeren sağlık kurulu raporuyla, 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli" veya "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin özel gereksinimi vardır" ve "Özel koşul gereksinimi var" ifadelerinden birini içermelidir.

Yukarıdaki şartları sağlayan bireyler, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başkasının yardımı olmadan hayatlarını sürdüremeyecek şekilde bakıma ihtiyaç duydukları tespit edildiğinde evde bakım yardımından yararlanmaya hak kazanmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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