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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu Davasında Siyasi Yasak Ve Hapis Cezası İstendi!
Savcı İmamoğlu için 3. duruşmada da siyasi yasak ve hapis istedi! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görülüyor. Bir önceki duruşma 11 Kasım'da görülmüş ve dava tarihi bugüne verilmişti.
GÜNDEM 14.12.2022, 14:32 14.12.2022, 14:34
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