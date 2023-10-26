Sizde erken emekli olabilirsiniz ! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik

Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik artık bazı meslek grupları için 45 yaşında bile mümkün olabilecek. Emeklilik için belirlenen prim günü ve yaş şartları herkes için geçerli olmasına rağmen bazı özel durumlar bu şartları esnetebiliyor.

Yıpranma hakkı çalışanlara sağlanan önemli bir sosyal güvenlik avantajı. Bu özel hak, ağır ve yıpratıcı iş koşullarında çalışanlara daha erken bir emeklilik olanağı sunuyor. Halk arasında "fiili hizmet süresi zammı" olarak da bilinen yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarındaki bireylerin emeklilik yaşını normal şartlardan önce ulaşmalarına yardımcı oluyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra gün veriliyor. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir. Verilen bu sürenin en fazla 3 yılı emeklilik için gereken yaş şartından düşülüyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışanlar ile 4/C yani memur statüsünde çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak mesleklerin listesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanıyor. Bu kapsamda 45 farklı meslek kolunda çalışanlar erken emekli olabiliyor.