Siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları belli oldu

Bu yıl yerel seçim nedeniyle hazine yardımları iki kat artacak. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HEDEP (Yeşil Sol Parti) yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

EN YÜKSEK TUTARI AK PARTİ ALACAK

Ekonomim'de yer alan habere göre, seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak. Ocak ayında AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon TL, CHP’ye 946 milyon TL, MHP’ye 376 milyon TL, İYİ Parti’ye 361 milyon TL, HEDEP'e ise 329 milyon TL Hazine yardımı verilecek.

YEREL SEÇİM NEDENİYLE 2’YE KATLANACAK

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak.

Böylece AK Parti Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon TL, CHP 1 milyar 892 milyon TL, MHP 752 milyon TL, İyi Parti 722 milyon TL, HEDEP ise 658 milyon TLyardım alacak.